أسعار الفاكهة تستقر.. البرتقال الصيفي بـ6 جنيهات

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محمود مسلم يكتب: مصر القوية فى نيويورك

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رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين يكرم وزيرة الثقافة المصرية

رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين يكرم وزيرة الثقافة المصرية

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بالزقازيق

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رئيس قسم النحل بالبحوث الزراعية: «انقراضه» ظاهرة خارج مصر.. وقدمنا مشروعاً لترخيص المناحل

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