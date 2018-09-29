"البرنامج العام" يحتفي بنصر أكتوبر من خلال "لحظات لا تنسى"

صرح الإذاعي حسن مدني رئيس إذاعة "البرنامج العام"، أن الدورة الإذاعية الجديدة التي ستبدأ أول أكتوبر ستتضمن عدد من البرامج الجديدة، منها "لحظات لا تنسى"، ويتضمن لقاءات على مدار الشهر مع أبطال القوات المسلحة تدور حول لحظات ما قبل النصر وما بعده، وكيف مرت هذه اللحظات.

كما تتضمن برنامج "المصريون يتعلمون"، الذي يحرص على محو الأمية في كل المحافظات والعشوائيات والمناطق السكنية الجديدة تزامنا مع انطلاق 2019 عام التعليم، ونشر روح التنمية الثقافية والحياة الكريمة للمواطن المصري.

كما سيستمر بث مسابقة "كابتن ماما" التي تستضيف نخبة من الأمهات اللاتي حصل أبناؤهن على بطولات في كل الألعاب، لتوضيح دور الأم في مساندة أبنائها، وفي نهاية الحلقة يجري عرض سؤال خاص للجنة رياضية والفائز يحصل على جائزة مالية قيمتها 500 جنيه مقدمة من وزارة الشباب.