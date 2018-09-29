أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن وزير البترول أعلن أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد تسليم آخر شحنة، الأسبوع الماضي.