تسجيل الدخول
سياسة
الدولة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
حوادث
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
البرلمان
العرب و العالم
منوعات
فن وثقافة
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين يكرم وزيرة الثقافة المصرية
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بالزقازيق
أسعار الفاكهة تستقر.. البرتقال الصيفي بـ6 جنيهات
"البرنامج العام" يحتفي بنصر أكتوبر من خلال "لحظات لا تنسى"
جهاز المشروعات الصغيرة: وفرنا 160 ألف مشروع و300 ألف فرصة عمل
أسعار الخضروات ترتفع.. تعرف إليها
اختيارات الوطن
لوكاندات «كلوت بك».. مأوى الجاليات العربية
«سكوتر» يؤهل «حمدى» للمدرسة بـعد السرطان «بدل العكاز»
5 مشاركات للرئيس بـ«الأمم المتحدة».. رسائل مهمة وحضور تاريخى
كشرى «إسلام» للجميع: معاك هتاكل.. مش معاك هتاخد ببلاش
مستشار وزير التموين: سنحذف 5 ملايين «بطاقة وهمية» فى نوفمبر المقبل .. وتلقينا 2 مليون طلب لتسجيل المواليد حتى الآن
رئيس قسم النحل بالبحوث الزراعية: «انقراضه» ظاهرة خارج مصر.. وقدمنا مشروعاً لترخيص المناحل
الأكثر قراءة
أحمد مرتضى يهنئ الزمالك: "مبروك لأحسن نادي في الكون"
أحمد مكي: غنيت "أغلى من الياقوت" لابني حتى لا يعاني مثلي
48 قتيلا ومئات الجرحى في الزلزال والتسونامي بإندونيسيا
كوثر العسال في ذكرى وفاتها.. عشقها محمد وفيق وانتظرها 20 عاما ليتزوجها
«قناوى» منعه صاحب محل من الأكل فى نهار رمضان.. فعاد بعد شهور ليقتله بالخرطوش
خبير أمن معلومات يكشف لـ"الوطن".. تفاصيل جديدة بشأن اختراق "فيس بوك"
معلمة تعاقب تلميذة لأنها رفضت الحصول على درس خصوصى
"أمن القليوبية" يكشف غموض مقتل ربة منزل والعثور على جثتها وسط الزراعات
خبير عن "عطل فيسبوك": "مش هاكر.. معلوماتنا كلها معاهم"
مصر تنضم إلى مدونة سلوك بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب
عاجل