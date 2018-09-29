محافظ أسيوط يشدد على سرعة الانتهاء من إنشاءات 22 ملعبا

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على سرعة الانتهاء من إنشاءات 22 ملعبًا نجيل صناعي والجارِ تجهيزهم بمراكز الشباب على مستوى قرى ومراكز المحافظة وتفعيل النشاط الرياضي والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية لجذب الشباب إلى مراكز الشباب وتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم وإشراكهم في المسابقات المحلية والدولية ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب والأندية وفي إطار الاهتمام بالشباب وبقطاع الرياضة.

وقال محمد محمود حسين، وكيل الشباب والرياضة بالمحافظة، إن المحافظة انتهت من تجهيز 105 ملعب شباب بالنجيل الصناعي بقرى ومراكز المحافظة، وجارِ العمل بـ 22 ملعبًا نجيل صناعي بمراكز الشباب.

وأشار إلى أنه تم تنظيم العديد من الجولات الميدانية والمتابعة لأعمال إنشاءات ملاعب النجيل الصناعي لبعض مراكز الشباب ومنها مركز شباب أسيوط الجديدة، حيث أن الأعمال تنفذ على قدم وساق وبشكل مكثف من قبل الشركة المنفذة للانتهاء من أعمال إنشاء ملعب النجيل الصناعي، وتم فرد التربة الرملية بالملعب ودمجها، وتركيب البلدورات حول الملعب، وتم التشديد على الشركة المنفذة بسرعة التنفيذ والانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت، لإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.