قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الطيران المدني عقدت اجتماعات موسعة مع المسؤولين بقطاع البترول، لمناقشة جدولة الالتزامات المالية على شركة "مصر للطيران"، والتي تقدر بعدة مليارات، لإزالة بعض النقاط الخلافية بين الجانبين.

وأشارت مصادر مطلعة بوزارة الطيران، فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ"الوطن"، إن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أصدر توجيهاته بضرورة إسقاط الديون علي الشركة التي تقوم بسداد كل التزاماتها المادية بطريقة منتظمة خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أنه تم التعاون بين كل الجهات بالوزراة، للانتهاء من الالتزامات المالية حتى تعود الشركة، لتحقيق المكاسب بعد الخسائر التي شهدتها منذ قيام ثورة يناير، خاصة بعد التعاقد على أكبر صفقة طيران في تاريخ الشركة والتي تضم 45 طائرة يبدأ تسليمها بداية من فبراير 2019.