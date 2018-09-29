تقدم النائب محمد العقاد بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن انتشار أدوية مجهولة المصدر من خلال إعلانات عبر بعض شاشات الفضائيات، بحجة معالجة عدد من الأمراض المختلفة.

وأوضح العقاد، في بيان اليوم، أن وزارة الصحة تبذل جهد كبير في تحسين منظومة الصحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للقضاء على قوائم المرضى، وتحسين منظومة الصحة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ولهذا لا بد أن يكون للوزارة دور في التصدي لهذه الشركات غير المرخصة التي تعمل تحت بير السلم، وتبيع منتجاتها من خلال اللعب على مشاعر المواطنين، ويجرى استغلال بعض شاشات الفضائيات في هذا الغرض.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تجارة وإعلانات الدواء أصبحت أشبه بالمافيا، وأن هذه الإعلانات مخالفة للقانون، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الإعلان والغش التجاري؛ لمنع وجود إعلانات للأدوية بالقنوات الفضائية إلا في حالة أن تكون مرخصة ومرفقة باستشارة الطبيب، مشددًا على ضرورة غلق القنوات التي تروج لهذه الأدوية غير المرخصة.