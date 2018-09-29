"ماسبيرو" يعيد إذاعة الخطاب الأخير لجمال عبد الناصر في ذكرى وفاته

في إطار احتفالات شبكات وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام بالذكرى 48 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تذيع كل من قناة "ماسبيرو زمان" وإذاعة "ماسبيروfm" الخطاب الأخير للزعيم جمال عبد الناصر، والذي ألقاه في 23 يوليو 1970، بمناسبة العيد الثامن عشر لثورة يوليو، في جامعة القاهرة وضمن افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي.

وتضمن الخطاب اعلان "عبد الناصر" على انتهاء الأعمال بشكل نهائي في السد العالي وذلك من خلال الخطاب الرسمي الذي وصله صباح نفس اليوم.

وقال خلاله "عبد الناصر" إن الشعب المصري وسط الحرب والمعرك والتضحيات والمؤامرات يمضي قويا قادرا لا توقفه عسر ولا يخيف إرهاب أو خطرا وبهذا العمل العظيم الذي اكتمل، فيثبت السد العالي أن شهادة التاريخ لصالح مصر وأن المستقبل لصالحه أيضا.

https://www.youtube.com/watch?v=X8TMTFAz6dY