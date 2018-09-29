وفد برلماني ياباني يزور مطار برج العرب بالإسكندرية

تفقد وفد ياباني رفيع المستوى مطار برج العرب، ورافقهم خلال الزيارة اللواء طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهم اللواء محمد كمال مدير المطار، في إطار التطورات الإنشائية التي تشهدها المطارات المصرية فى الفترة الحالية وفقاً لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني.

تأتي هذه الزيارة لمتابعة أعمال إنشاء المبنى المستقبلي الصديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" بمساحة 34 ألف و100 متر مسطح، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة فى 2030.

ويتميز مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب بأنه أول مبنى صديق للبيئة في مصر، في ضوء استراتيجيات الدولة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ومنها استخدام نظام الطاقة الشمسية ونظام التكييف VRV الذى يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات الحرارية، إضافة لتوفير مساحات أكبر لاستخدام الإضاءة الطبيعية، بجانب الإضاءة الصناعية LED التى توفر الطاقة.هذا وتشمل أعمال التطوير بمطار البرج العرب إنشاء "ممر" جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف متر مسطح، وطرق تصل بين الممر الحالى والممر الجديد، وتتضمن الخطة أيضا إنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إضافة لمنطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحى ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار برج العرب يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية لموقعه الجغرافي المتميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما يجعله مركزا للنقل والتجارة و يساهم في زيادة معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتوفير خدمات النقل الجوى لسكان مدينة الإسكندرية وكل مدن الوجه البحري.