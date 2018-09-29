نظمت حملة "احساسك نعمة" للكشف والتوعية بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، قافلة طبية أمس الجمعة، بجنوب محافظة بورسعيد، تحت رعاية رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور شمس الدين محمد شاهين، بالتعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد ونقابة صيادلة بورسعيد.

وقال الدكتور خالد صبري،عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، إن القافلة تمثل أول مشاركة مجتمعية لقطاع التعليم في كلية طب بورسعيد، مشيرًا إلى مشاركة أطباء أقسام الباطنة وجراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية والعظام، مشيدًا بالمجهود الذى بذلوه للكشف على المرضى مجانًا.

وأشاد عميد الكلية، بمجهود الطلبة والطالبات الكلية للمساعدة في تنظيم القافلة ومساعدة الأطباء، كما أشاد بمجهود الشركة الراعية في تنظيم تلك القوافل، مؤكدًا أهمية الكشف المبكر عن مرض التهاب الأعصاب الطرفية لما يمثله من خطورة على المريض فى مراحله المتأخرة.

من جانبه قال الدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب صيادلة بورسعيد، إن القافلة كشفت على إجمالي 285 مريضا، من خلال أطباء بتخصصات مختلفة باطنة ومخ وأعصاب وعظام، مشيرًا إلى إجراء تحليل سكر لـ197 مريضا، موضحًا أن القافلة اكتشفت إصابة 134 بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، وصرفت لهم جزء من العلاج.

من جهته قال الدكتور جورج ماهر مدير عام للشركة الراعية لحملة "احساسك نعمة"، إن الحملة نظمت حتى الأن 8 قوافل استهدفت خلالهم 1000 مريض، وجرى الكشف عليهم عن طريق أطباء بتخصصات باطنة وسكر وعظام ومخ وأعصاب وروماتيزم.

وأضاف مدير عام للشركة الراعية لحملة "احساسك نعمة"، أن الحملة اكتشفت حتى الأن إصابة 653 ممن جرى الكشف عليهم مصابون بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، موضحًا أن الحملة مستمرة، ويجرى تجهيز قوافل أخرى في محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن القوافل السابقة كانت في محافظات "الأقصر، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، دمياط، بورسعيد، الزقازيق، الدقهلية".

الجدير بالذكر، أن الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة" انطلقت منذ 3 أسابيع، تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون بين شركة إيفا فارما والمعهد القومي للسكر والجمعية المصرية للقدم السكري والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.