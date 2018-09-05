تعقد الجهات المنظمة والراعية للحملة القومية لعلاج إلتهاب الأعصاب الطرفية، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء انطلاق الحملة وتفاصيلها، والتي ستشهد أنشطة توعوية وعلاجية مختلفة على مدار الشهور المقبلة.

الأعصاب الطرفية هي المسؤولة عن توصيل الإحساس والحركة لليد والقدم، ومرض التهاب الأعصاب الطرفية شائع يمثل أحد مضاعفات مرض السكر، وله أسباب أخرى كثيرة، ويؤدي المرض إلى الشعور بألم في اليدين والقدمين وينتهي إلى البتر في القدمين الشلل حسب العصب المصاب إذا أهمل في علاجه.

وتنطلق الحملة من عدة محاور يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المؤتمر غدًا، منها محور توعوي للمرضى ولصغار الأطباء، ومحور علاجي يتمثل في تسيير قوافل علاجية وتقديم خدمات مجانية للمرضى.

تنطلق الحملة تحت إشراف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وبمشاركة المعهد القومي للسكر، والجمعية المصرية للقدم السكري والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية و جراحة الأعصاب، وبرعاية شركة "إيفا فارما" الوطنية لصناعة الدواء.