استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، هايدرون تمبل مفوضة الشؤون التعليمية والثقافية الخارجية والعلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية، وجوليوس جورج السفير الألماني بالقاهرة، والوفد الموافق لهما، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وأكد عبدالغفار، حسب بيان الوزارة، حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع ألمانيا، في ضوء الشراكة العلمية والبحثية بين الدولتين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشاد بمستوى التعليم التقني الألماني، مطالبا التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات التعليم المهني والتقني والصناعي لخدمة أغراض التنمية في مصر، لافتا إلى أهمية ربط التعليم الفني بمتطلبات الصناعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بمنظومة الصناعة الوطنية، مضيفا أنه بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بسوق العمل المصري بل والعالمي أيضا، سيعود ذلك بالنفع على القطاع الصناعي وبالتالي ينعكس إيجابيا على القطاعات الأخرى بالدولة.

وأكد حرص واهتمام القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التعليم بإنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، مشيرا إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ٢٠١٩ عاما للتعليم.

وبحث الجانبان إمكانية إنشاء مجمع للجامعات الألمانية في مصر، وأعرب الوزير عن أمله في إنشاء هذا المجمع قريبا بالعاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة بمصر، مشيرا إلى أن هناك عددا من الجامعات الحكومية كالقاهرة وعين شمس وحلوان وأسيوط لديها برامج شراكة بالفعل مع عدد من الجامعات الألمانية.

فيما أكدت تمبل أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع مصر، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمنح الدراسية، مستعرضة بعض تجارب التعاون الناجحة مع مصر خاصة في مجال التعليم، مشيرة إلى حرص وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الألمانية على دعم علاقات التبادل.