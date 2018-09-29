قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن موازنة الدولة لا تتحمل أي زيادات مالية، مما دعانا للتفكير خارج الصندوق.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال مؤتمر رصد إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول للدراسة، أن البرنامج سيوفر استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح عمر، أن نتيجة الاستثمارات ستظهر خلال الـ3 أشهر القادمة لمكافأة المتميزين، مضيفًا، أن كل مديريات التربية والتعليم في المحافظات سيجرى ربطها بشبكة الفايبر للتواصل مع المدارس والأجهزة في الوزارة، بالإضافة إلى أنه جاري دراسة تجربة وزارة التموين والتضامن الاجتماعي في توزيع البطاقات لتسهيل وصول "فيز" المعلمين، وعقد اجتماع مع مهندسين ورجال أعمال لحل كثافة الفصول خلال الأسابيع القادمة.