ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، نظامين لتمرير المكالمات الدولية والاتصالات بطريقة غير مشروعة بعين شمس وأكتوبر.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة الاتصالات، وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى البلاد بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية، وذلك النشاط كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بإستخدام أرقام تليفونات أرضية مسجلة بأسماء "ع. ا. ع"، (33 عامًا)، و"م. م. س"، (22 عامًا) و"ر. ر. م"، (26 عامًا).

وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية بالتنسيق بين الإدارة وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ولجنة فنية من الجهات المعنية إلى العنوان المشار إليه، وتم ضبطهم، وبتفتيش محال إقامتهم تم ضبط الأجهزة والمعدات التي تُستخدم في تمرير المكالمات الدولية.

وفي السياق ذاته، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ولجنة فنية من الجهات المعنية ضبط شبكة نت منزلي لخدمات الإتصالات والشبكات كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، والقائم على إدارتها "م. ر. ع"، (39 عاما - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإنشاء منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة "دون ترخيص"، وضبطت الأجهزة المعدة للنظام في حالة تشغيل.