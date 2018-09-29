"التعليم": طباعة كتاب لربط شؤون المعلمين بالإدارت التعليمية

قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزير دائم التواصل مع قيادات الوزارة، "في نص الليل"، من أجل حل مشاكل المدارس والطلاب والمعلمين، من خلال إرساله رسائل فورية للمسؤولين عن المشكلة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن مشاكل المعلمين الخاصة بالجزاءات القديمة، أو تعسف في استخدام السلطة، أو أي شيء مشابه، يجرى التعامل معها وحلها فورًا.

وأشار إلى طباعة كتيب مكون من 180 صفحة، ويجرى مراجعته حاليًا في الشؤون القانونية لربط شؤون المعلمين بالإدارات والمديريات التعليمية، مؤكدًا على وجود 14 ألف قرار منظم لدورة العمل، بعضها جرى إلغاءه، وبالرغم من ذلك يجرى التعامل بها حتى الأن.