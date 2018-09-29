وافق مجلس جامعة بني سويف رقم (163) بتاريخ 26/9/ 2018م برئاسة الدكتور منصور حسن على المذكرة المعروضة من الأستاذ الدكتور عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بشأن الموافقة على اعتماد فتح برنامج علوم الملاحة الفضائية، كبرنامج متميز للطلاب الراغبين التقدم للبرنامج من منتسبي الكلية أو المحولين من الكليات الأخرى والشهادات المعادلة والحاصلين على الحد الأدنى للقبول.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن هذا يأتي في إطار سعي الجامعة لمواكبة التطورات العلمية والبحثية السريعة والمتلاحقة، وتخريج طلاب على مستوى علمي منافس إقليميا وعالميا يلبي احتياجات سوق العمل في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم التعاون مع العديد من المراكز والكليات والمؤسسات لتدريب طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء على أعلى مستوى وتطبيق ما يتم دراسته، ومن هذه المؤسسات: مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، وأكاديمية الطيران المدني، والكلية الفنية العسكرية، وبرنامج الفضاء المصري، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وغيرهامن المعامل المتخصصة في مجال الفضاء.