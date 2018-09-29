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محمود مسلم يكتب: مصر القوية فى نيويورك

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محافظ الدقهلية يشدد على انتظام الأطباء والتمريض في مراكز طب الأسرة

محافظ الدقهلية يشدد على انتظام الأطباء والتمريض في مراكز طب الأسرة

النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط قائد سيارة "بترول" 40 ألف لتر بنزين

النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط قائد سيارة "بترول" 40 ألف لتر بنزين

 وزيرالاتصالات: نعمل علي دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر

 وزيرالاتصالات: نعمل علي دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر

بالصور| الزي الجديد للقضاة بعد الموافقة عليه

بالصور| الزي الجديد للقضاة بعد الموافقة عليه

محافظ الإسماعيلية يؤكد بذل أقصى جهد لتحسين مستوى خدمة "الغسيل الكلوي"

محافظ الإسماعيلية يؤكد بذل أقصى جهد لتحسين مستوى خدمة "الغسيل الكلوي"

إحالة 12 طبيبا وموظفا للتحقيق بالوحدة الصحية بالمرابعين بكفرالشيخ

إحالة 12 طبيبا وموظفا للتحقيق بالوحدة الصحية بالمرابعين بكفرالشيخ

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كشرى «إسلام» للجميع: معاك هتاكل.. مش معاك هتاخد ببلاش

مستشار وزير التموين: سنحذف 5 ملايين «بطاقة وهمية» فى نوفمبر المقبل .. وتلقينا 2 مليون طلب لتسجيل المواليد حتى الآن

مستشار وزير التموين: سنحذف 5 ملايين «بطاقة وهمية» فى نوفمبر المقبل .. وتلقينا 2 مليون طلب لتسجيل المواليد حتى الآن

رئيس قسم النحل بالبحوث الزراعية: «انقراضه» ظاهرة خارج مصر.. وقدمنا مشروعاً لترخيص المناحل

رئيس قسم النحل بالبحوث الزراعية: «انقراضه» ظاهرة خارج مصر.. وقدمنا مشروعاً لترخيص المناحل

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