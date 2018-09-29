قال المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لـ"الوطن"، إن دار القضاء العالي سُجلت كأثر طبقا للقانون كونها مبنى ذو قيمة فريدة، بما يعني عدم المساس بها دون إذن الآثار.

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وافقت على إنشاء 6 دوائر جنائية جديدة في العام القضائي الجديد منها دائرتين لقضايا الإرهاب و4 للجنايات العادية، لإنهاء كل القضايا المحبوس على ذمتها متهمين احتياطيا في موعد أقصاه 30 أبريل عام 2019 كما أن المحكمة تسلمت 6 قاعات جديدة على أحداث نظام للدوائر الجديدة، كما أن مجلس القضاء الأعلى وافق على طلبات القضاة بتحقيق المساواة بينهم في الحقوق المالية.

وأوضح رئيس المحكمة، لـ"الوطن"، أنه تم تسجيل قضايا محكمة استئناف القاهرة جميعا على الحاسب الآلي وافتتحت البوابة الإلكترونية للمحكمة، لتمكين المحامين وأصحاب القضايا من متابعة قضاياهم إليكترونيا.

وأشار إلى الموافقة على اعتماد زي موحد للقضاة خاصة قضاة الجنايات ووافق عليه مجلس القضاء الأعلى وقضاة الاستئناف، وتم تصميمه بالفعل، كما أنه من المقرر تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية لقضاة الجنايات على مستوى الجمهورية بأحد الفنادق أيام 7 و8 و9 أكتوبر القادم لمناقشة الأمور التي تعوق العدالة الناجزة في قضاء الجنايات وصولا لإنهاء تلك القضايا.

وأضاف: "كما تمت إنشاء إدارة للعلاقات العامة بالمحكمة لرعاية القضاة خاصة من توفى عائلهم من رجال القضاء".