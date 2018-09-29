نعت مشيخة الأزهر الشريف، في بيان، ضحايا الزلزال والتسونامي الذيّن ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، ما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصا، وإصابة وتشريد مئات آخرين.

وقدم الأزهر الشريف خالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا.