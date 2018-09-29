تسجيل الدخول
محمود مسلم يكتب: مصر القوية فى نيويورك

أحدث الأخبار

"البترول": إنتاج حقل ظهر تضاعف 6 مرات خلال 9 أشهر

"البترول": إنتاج حقل ظهر تضاعف 6 مرات خلال 9 أشهر

وزير الاتصالات: 20 خدمة حكومية على الهواتف المحمولة خلال 2019

وزير الاتصالات: 20 خدمة حكومية على الهواتف المحمولة خلال 2019

لعشاق الشوكولاتة.. "إم آند إمز" تقدم نكهة جديدة

لعشاق الشوكولاتة.. "إم آند إمز" تقدم نكهة جديدة

12مارس منتدى البحث العلمي السادس للباحثين الشباب بألسن"عين شمس"

12مارس منتدى البحث العلمي السادس للباحثين الشباب بألسن"عين شمس"

بالفيديو| رئيس بنك القاهرة: قادرون على ترتيب القروض الكبيرة.. ونسعى للتوسع في "الكوميسا"

الكشف على 370 مواطنا في قافلة طبية بالغربية

الكشف على 370 مواطنا في قافلة طبية بالغربية

اختيارات الوطن

لوكاندات «كلوت بك».. مأوى الجاليات العربية

لوكاندات «كلوت بك».. مأوى الجاليات العربية

«سكوتر» يؤهل «حمدى» للمدرسة بـعد السرطان «بدل العكاز»

«سكوتر» يؤهل «حمدى» للمدرسة بـعد السرطان «بدل العكاز»

5 مشاركات للرئيس بـ«الأمم المتحدة».. رسائل مهمة وحضور تاريخى

5 مشاركات للرئيس بـ«الأمم المتحدة».. رسائل مهمة وحضور تاريخى

كشرى «إسلام» للجميع: معاك هتاكل.. مش معاك هتاخد ببلاش

كشرى «إسلام» للجميع: معاك هتاكل.. مش معاك هتاخد ببلاش

مستشار وزير التموين: سنحذف 5 ملايين «بطاقة وهمية» فى نوفمبر المقبل .. وتلقينا 2 مليون طلب لتسجيل المواليد حتى الآن

مستشار وزير التموين: سنحذف 5 ملايين «بطاقة وهمية» فى نوفمبر المقبل .. وتلقينا 2 مليون طلب لتسجيل المواليد حتى الآن

رئيس قسم النحل بالبحوث الزراعية: «انقراضه» ظاهرة خارج مصر.. وقدمنا مشروعاً لترخيص المناحل

رئيس قسم النحل بالبحوث الزراعية: «انقراضه» ظاهرة خارج مصر.. وقدمنا مشروعاً لترخيص المناحل

الأكثر قراءة

عاجل