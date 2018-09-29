أكد السفير سمان منان، سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، حرص بلاده على توثيق العلاقات الثقافية والتعليمية مع الأزهر الشريف، ورغبتها في تطبيق مناهج الأزهر الدراسية على مسلمي كمبوديا، نظرا للثقة الكبيرة التي تحظى به تلك المؤسسة الإسلامية العريقة لدى مسلمي العالم.

جاء ذلك، بعد أن استقبله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف حريص على تقديم الدعم الكامل للمسلمين في كمبوديا ليكونوا قوة فاعلة في تقدم بلادهم وازدهارها، مبينًا استعداد الأزهر لتقديم المزيد من المنح الدراسية، وعقد دورة تدريبية لخريجي الأزهر الكمبوديين تؤهلهم فيما بعد لتدريب أئمة كمبوديا على التعامل مع مختلف قضايا العصر.