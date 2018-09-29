تعقد الحكومة، ظهر غد، مؤتمرا صحفيا موسعا في مقر مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، والتي تستهدف قرابة 50 مليون مواطن.

ويعتبر هذا المسح هو أكبر مسح طبي في التاريخ على مستوى العالم، ومن المقرر أن يشمل الكشف المبكر عن أمراض الضغط، والسكر، والسمنة، وتوجيه من يحتاج العلاج للمنشآت الصحية المختصة بذلك.

ومن المقرر أن يتحدث في "المؤتمر"، كلاً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي عدداً من الجهات المعنية بشأن إطلاق "المسح".