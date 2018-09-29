تفقدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل.