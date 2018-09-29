بالفيديو| رئيس بنك القاهرة: قادرون على ترتيب القروض الكبيرة.. ونسعى للتوسع في "الكوميسا"

شكر طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، جميع العاملين في البنك لجهودهم في تحقيق الخطط والمستهدفات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مجلس الإدارة كان حريصا على تنوع النمو خلال وضع الخطة الاستراتيجية للبنك خلال السنوات المقبلة، مضيفا، "قدرنا خلال الـ6 أشهر الماضية نوصل محفظة البنك إلى 50 مليار جنيه بزيادة 14% نسبة نمو في مجالات متعددة ومختلفة، وفي مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدرنا نكبر بحجم محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة بحوالي مليار جنيه، وكذلك المشروعات متناهية الصغر مليار جنيه، والأربع مليارات الأخرى في مجال المشروعات الكبرى".

وأضاف فايد، خلال حواره مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، على هامش مؤتمر لبنك القاهرة لعرض الخطة الاستراتيجية المقبلة ودوره في المشاريع الصغيرة بنك، أن بنك القاهرة هو رابع أكبر بنك في السوق المصري بميزانية تصل إلى 150 مليار جنيه، وهو ما يؤهل البنك، بعد استلامه مهام مجلس الإدارة، بأن يكون له مجال في ترتيب القروض الكبيرة في الدولة، وليس الدخول فيها كمشارك فقط، حيث تمت إعادة هيكلة إدارة القروض المشتركة، بتعيين الكفاءات والكوادر لدعم هذه الإدارة للاستحواذ على عمليات لتدبير القروض المشتركة ونجحنا في الفترة الماضية في قيادة بعض عمليات التدبير في مجالات البترول.

وأكد أن البنك يحرص على زيادة حجم محفظة الشركات الكبرى فى صناعات محدّدة مرتبطة بقطاعات تخدم عملية التصدير والاقتصاد القومى بشكل عام، مضيفاً أن البنك يقوم بدور رائد فى عملية إدارة القروض المشتركة. وأشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن البنك حصل على ترخيص من البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي، لفتح مكتب تمثيل في الإمارات لتغطية دول الخليج بالكامل لتنفيذ مستهدفات في جذب عمليات استثمار خارجية من هذه الدول، والعمل على زيادة عمليات تمويل التجارة الخارجية بين مصر ودول الخليج، وبالتركيز على التصدير، كما أن بنك القاهرة لديه حصة كبيرة في الاستحواذ على تحويلات المصريين بالخارج وبوجود المكتب ستتم زيادة هذه الحصة.

وعن توسع البنك فى أفريقيا، أشار «فايد» إلى أن هذا دور مهم جداً للبنوك المصرية بشكل عام، وأن لبنك القاهرة آخر يمثله فى مدينة كمبالا بأوغندا، تبلغ حصة بنك القاهرة منه 60%، موضحاً أن مجلس الإدارة أعاد هيكلة البنك فى أوغندا من خلال تغيير مجلس الإدارة هناك، وتعيين كوادر مصرفية لديها الخبرة فى العمل بالسوق الأفريقية، لافتا إلى أن هذا البنك سيكون نقطة انطلاق فى أفريقيا، كما أنه من المخطط التوسع فى دول الكوميسا "كينيا وتنزانيا".