قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه جار تحديد معايير لقياس أداء المعلمين بشكل فعلي، وتحويلها لمبالغ مالية تضاف لرصيد المعلم، من خلال جدول بحيث يعرف كل معلم رصيده، بخلاف الخدمات التي سيحصل عليها من خلال الكروت المميزة.

وعن معايير قياس أداء المعلمين، قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤف، الخبيرة التربوية، إن هناك عدة معايير من المتوقع أن تلجأ إليها الوزارة في تقييم المعلمين منها مدى التزام المعلم في أوقات الحضور والانصراف، بالإضافة إلى طرق الشرح المتطورة والحديثة.

وأضافت عبدالرؤف لـ"الوطن"، أنه من ضمن الوسائل التي تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم في تقييم مستوى المعلم، مدى استخدام المعلم الوسائل التعليمية الحديثة مثل الفيديوهات التعليمية، والخرائط وإجراء التجارب داخل المعمل، بالإضافة إلى مدى الاعتماد على الأنشطة الإضافية.

وأكدت الخبيرة التربوية، أن الوزارة ستعتمد أيضًا على نتائج الطلاب، فوفقًا للدراسات التربوية أن نتائج الطلاب من 65% إلى أكثر تعد نواتج تعليم جيدة، وبالتالي المعلم ذو مستوى جيد، إذا كانت أقل من ذلك يصبح مستوى المعلم متوسط.

تقييم المعلمين خطوة جيدة تأتي في صالح المعلم في المقام الأول والطالب، كما أنه يخدم المنظومة التعلمية الجديدة، وفقًا لرؤية الدكتور شريف العامري، الخبير التربوي، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تستند إلى بعض الأسس أثناء عملية التقييم منها مدى التزام المعلم بمظهره الشخصي لأنه يعد قدوة للطالب.

وأوضح العامري لـ"الوطن"، أن من ضمن الأسس أيضًا مدي ثقافته في المواد الأخرى غير التي يدرس بها، بالإضافة إلى مستواه في اللغات الأجنبية، والتمكن من المادة الدراسية، وأخيرًا القدرة على قيادة العملية التعلمية، وإدارة الحصة الدراسية والتوفيق بين الفروق والقدرات بين الطلاب.