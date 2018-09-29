اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الشريك الاستراتيجى البنك الأهلى المصرى فعاليات مسابقة «الباحثون الشباب» التى أطلقتها الوزارة فى أبريل الماضى، بتنفيذ مؤسسة مصر الخير وبرعاية شركة فودافون مصر.

وقام الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكريم الدفعة الأولى من الطلبة الفائزين، وتكريم الطلاب الثلاثين الفائزين بالمراكز المتميزة، وذلك فى الحفل الختامى الذى أقيم بالديوان العام للوزارة، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

ومن جانبه أشاد يحيى أبوالفتوح بالشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، والتى تعكس اهتمام البنك الأهلى المتزايد بتحسين حياة المواطن المصرى اليومية، وهو الأمر الذى يؤكده حجم مساهمات البنك خلال الـ6 سنوات الأخيرة، التى قُدرت بـ4 مليارات جنيه، وكان لقطاع التعليم فيها نصيب كبير، يصل إلى ما يقارب المليار جنيه.

البنك يوقع مذكرة تفاهم مع «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا» لدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال

وأضاف أن إسهامات البنك لا تقتصر على التبرعات المالية وتطوير المبانى والإنشاءات والاهتمام بالتجهيزات المدرسية فقط، وإنما تمتد إلى الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يُعد الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية والذى يتضح جلياً فى اهتمام البنك بتطوير المهارات الفنية، حيث شارك البنك فى تدريب عدد من الكوادر التعليمية ككل فى أعمال التدريب المهنى فى المجالات المختلفة وإعطائهم شهادة معتمدة بالتدريب تتيح لهم فرص عمل، مما سيساهم فى القضاء على البطالة، ويشجع الأعمال الحرفية والفنية.

وفى سياق آخر وقع البنك الأهلى المصرى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مذكرة تفاهم بهدف دعم وتمويل وبناء قدرات الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين بهدف إقامة شركات ناشئة.

حضر التوقيع كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ومجموعة من قيادات البنك والأكاديمية.

وعقب التوقيع قال هشام عكاشة، إن مذكرة التفاهم تسعى بشكل أساسى إلى تدعيم التعاون بين البنك الأهلى والأكاديمية فى تمويل المشروعات الناشئة، وبصفة خاصة فى مجال التكنولوجيا، وكذا مساندة القطاعات الداعمة لأنشطة ريادة الأعمال وتقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة، حيث تتنوع مجالات التعاون بين الجانبين فى برامج الحاضنات ومسرعات النمو ودعم رواد الأعمال ومسابقات «رالى ريادة الأعمال»، بجانب برنامج الخدمات غير التمويلية لتنمية الأعمال، بالإضافة إلى برنامج ميكنة المدفوعات.

وأشار إلى أن المذكرة تشمل أيضاً التعاون فى مجالات التدريب، حيث تتيح برامج تدريب صيفية بالأكاديمية وبرامج بناء القدرات فى العلوم الإدارية، مضيفاً أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار استمرار دعم البنك الأهلى المصرى للدولة لبناء وتنمية وتمويل الشباب رواد المشروعات الصغيرة وأصحاب الأفكار الابتكارية.

ومن جانبه أفاد يحيى أبوالفتوح بأن آلية تفعيل مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين البنك والأكاديمية لتيسير العمل ومتابعة التنفيذ بشكل مستمر، حيث سيتولى البنك تقديم الدعم اللازم لإقامة وتفعيل البرامج التدريبية الخاصة بدراسة الاستثمار وتمويل الشركات الناشئة ضمن برامج حاضنات الأعمال ومسرعات النمو بالأكاديمية.