تسجيل الدخول

الوطن

مسؤول بالتعليم: آخر موعد للتقديم في مسابقة "الباحثون الشباب" 31 مايو

منذ 40 دقيقة
كتب: محمود عبد الرحمن
مسؤول بالتعليم: آخر موعد للتقديم في مسابقة "الباحثون الشباب" 31 مايو

وزير التعليم

قالت الدكتورة يسرا علام معاون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتسويق والترويج، إن مسابقة "الباحثون الشباب" تهدف لتأهيل طلاب المرحلة الثانوية للاعتماد على البحث والمعرفة والابتكار، والبعد عن الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية، من خلال الاستعانة ببنك المعرفة المصري في البحث العلمي.

وأضافت علام، في تصريحات صحفية، أن آخر موعد للتقديم في المسابقة 31 مايو الجاري، موضحة أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل في منتصف شهر يوليو مدتها أسبوع للطلاب المشاركين في المسابقة وتكون الإقامة في المدينة التعليمية إقامة كاملة، والتدريب خلال الأسبوع على كيفية كتابة ورقة بحثية، والدخول على المصادر المتنوعة على موقع بنك المعرفة المصري، إضافة إلى ورشة عمل خاصة عن الابتكار المصرفي.

أخبار متعلقة

طارق شوقي: منظومة التعليم ستعتمد على الإبداع لا الحفظ

طارق شوقي: منظومة التعليم ستعتمد على الإبداع لا الحفظ
طارق شوقي: السيسي كلف بإعادة بناء الإنسان المصري

طارق شوقي: السيسي كلف بإعادة بناء الإنسان المصري
طارق شوقي: سنشرح نظام التعليم الجديد بأبسط الطرق

طارق شوقي: سنشرح نظام التعليم الجديد بأبسط الطرق
طارق شوقي: نستهدف توفير التعليم اللازم لأبناء الطبقات الأدنى

طارق شوقي: نستهدف توفير التعليم اللازم لأبناء الطبقات الأدنى
طارق شوقي: إنهاء خطة منظومة التعليم الجديدة في 12 شهرا فقط "معجزة"

طارق شوقي: إنهاء خطة منظومة التعليم الجديدة في 12 شهرا فقط "معجزة"

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر "النمو الشامل"

نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر "النمو الشامل"

عاجل| إصابة وزير داخلية باكستان في هجوم بأسلحة نارية

عاجل| إصابة وزير داخلية باكستان في هجوم بأسلحة نارية

الثلاثاء.. "التشغيل وريادة الأعمال" بالمجلس الأعلى للثقافة

الثلاثاء.. "التشغيل وريادة الأعمال" بالمجلس الأعلى للثقافة

الأربعاء.. الاحتفال بحياة "القديس أنطونيوس" بقصر ثقافة بني سويف

الأربعاء.. الاحتفال بحياة "القديس أنطونيوس" بقصر ثقافة بني سويف

"جايا جيجي": "Belle de Jour" ألهمني في تنفيذ "قماشتي المفضلة"

"جايا جيجي": "Belle de Jour" ألهمني في تنفيذ "قماشتي المفضلة"

اختيارات الوطن

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل