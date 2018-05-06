مسؤول بالتعليم: آخر موعد للتقديم في مسابقة "الباحثون الشباب" 31 مايو

قالت الدكتورة يسرا علام معاون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتسويق والترويج، إن مسابقة "الباحثون الشباب" تهدف لتأهيل طلاب المرحلة الثانوية للاعتماد على البحث والمعرفة والابتكار، والبعد عن الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية، من خلال الاستعانة ببنك المعرفة المصري في البحث العلمي.

وأضافت علام، في تصريحات صحفية، أن آخر موعد للتقديم في المسابقة 31 مايو الجاري، موضحة أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل في منتصف شهر يوليو مدتها أسبوع للطلاب المشاركين في المسابقة وتكون الإقامة في المدينة التعليمية إقامة كاملة، والتدريب خلال الأسبوع على كيفية كتابة ورقة بحثية، والدخول على المصادر المتنوعة على موقع بنك المعرفة المصري، إضافة إلى ورشة عمل خاصة عن الابتكار المصرفي.