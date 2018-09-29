قال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن البنك يسعى إلى دعم الصناعات الحرفية فى مصر وتطويرها ومساعدتها على التصدير من خلال برنامج «إبداع من مصر»، وذلك خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية لإطلاق الميثاق الجديد لحركة التجارة العادلة.

وأكد أن قطاع الحرف اليدوية قادر على التوسع فى السوق المحلية، والسوق الخارجية من خلال التصدير، لافتاً إلى أن البنك يتعاون مع المجلس التصديرى للحرف اليدوية لزيادة صادرات القطاع من خلال تأهيل ٢٠ شركة للحصول على شهادة التجارة العادلة.

من جانبه، قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن منتجات أعضاء منظمة التجارة العادلة أصبح عليها طلب فى السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل تفضيل العديد من الدول الأوروبية لهذه المنتجات، مضيفاً أن الاتحاد عضو فى أكثر من منظمة دولية تستهدف معظم مبادئ منظمة التجارة الحرة، كما يمتلك وحدة للمرأة وأكاديمية للتدريب والتنمية البشرية، بالإضافة إلى مركز الإلزام البيئى.

وأوضح أن انضمام عدد أكبر من الشركات المصرية لعضوية المنظمة سيكون له مردود اقتصادى جيد على هذه الشركات، وسيرفع حجم صادراتها خلال الفترة المقبلة.