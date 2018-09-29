«التجارى وفا بنك» يشارك فى مبادرات جديدة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

شارك «التجارى وفا بنك» فى مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للأنفاق ممثلةً لوزارة النقل والمواصلات، ومؤسسة حلم لدعم ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، وعمرو عبدالسلام نائب وزير النقل والمواصلات والمشرف على الهيئة القومیة للأنفاق.

تأتى مشاركة البنك كونه راعياً بلاتينياً لمشروع «الإتاحة تفرق» الذى تم إطلاقه العام الماضى، والذى يعمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة مجالات الحیاة.

وقال البنك، فى بيان صادر عنه: «یستهدف المشروع تنفیذ تغییرات بمحطتى مترو جامعة القاهرة وفیصل، حیث تتضمن هذه التغییرات تهیئة مسارات مشاة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة البصریة، وتعدیل أو بناء المنحدرات الخاصة بنقاط الوصول والدخول للمحطة، وتسهیل عملیة شراء التذاكر والوصول إلى أرصفة الركوب أو غیرها».