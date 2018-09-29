17.3 % نمواً فى ودائع الجهاز المصرفى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن نمو ودائع البنوك بنهاية شهر يونيو الماضى بنسبة 17.3%، لتصل إلى 3.569 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.042 بنهاية يونيو 2017.

وأشار التقرير إلى ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك، بخلاف البنك المركزى، بقيمة 659.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 14.9% خلال السنة المالية 2017/2018، ليصل لنحو 5.08 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى.

وأوضح التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفعت بقيمة 203.2 مليار جنيه، بمعدل 14.2% خلال السنة المالية لتصل لـ1.6 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2018، مشيراً إلى أن القطاع الخاص حصل على 62% منها.