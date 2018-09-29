قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان الخطاب الأرفع مستوى والأكثر أهمية.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن السيسي أكد في خطابه ضرورة إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه تحدث في هذه النقطة بلسان المجتمع الدولي بنسبة غالبة منه.

وأوضح، أن الرئيس السيسي رصد في خطابه، أن كلًا من مصادر التمويل، والتسليح، ووسائل الاتصال، وكيفية انتقال المقاتلين فيما بينهم، هما الأربع عناوين الرئيسية التي تعتمد عليها ظاهرة الإرهاب.