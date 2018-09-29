فى تطور اقتصادى اعتبره مستثمرون «تاريخياً»، ودّعت مصر، اليوم، استيراد الغاز الطبيعى المُسال، محققةً اكتفاءً ذاتياً، يوفر 3 مليارات دولار سنوياً لخزانة الدولة، وأعلن طارق الملا، وزير البترول، وقف استيراد الغاز الطبيعى المسال، بعد أن تسلمت القاهرة آخر شحناته المستوردة الأسبوع الماضى.

وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم الوزارة، إن إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى بلغ هذا الشهر 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ6 مليارات قدم فى يوليو الماضى، مشدداً على أن الإنتاج المحلى ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر فى ديسمبر الماضى.

وأضاف «عبدالعزيز»، لـ«الوطن»، أن حقل ظُهر وحده ينتج 2 مليار متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى الحقول الأخرى التى ساهمت فى وصول الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً.

ووصف محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، وقف الاستيراد بأنه «إعلان تاريخى» يوفر لخزانة الدولة نحو 3 مليارات دولار سنوياً، ويرفع معدل الاستثمار المحلى، المباشر، فى قطاع الغاز بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً.

«الملا»: آخر شحنة مستوردة وصلت الأسبوع الماضى.. و«المواد البترولية»: لا أزمات «بوتاجاز» فى «الشتاء» بعد تضاعف المخزون الاستراتيجى 7 مرات

وكشف لـ«الوطن» أن اجتماعاً مرتقباً سيُعقَد خلال أيام بين «مستثمرى الغاز» لبحث الآليات اللازمة للتقدم للحكومة بطلب رسمى للمشاركة فى مشروعات إسالة الغاز الذى يتم استخراجه من الآبار الجديدة، معتبراً أن القاهرة مؤهلة بقوة للتحول إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الغاز الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، تفقد وزير البترول، اليوم، أعمال التشغيل التجريبى لمشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك».

ونبه خلال جولته لأهمية المشروع الذى تقدر استثماراته بـ219 مليون دولار، ويسهم فى إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين ويرفع إنتاجه إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الإجمالى إلى 1.5 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.

من جهته، استبعد أحمد عبدالغفار، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، حدوث أزمة فى البوتاجاز والبنزين بالمحافظات فى فصل الشتاء، وقال إن المخزون الاستراتيجى ارتفع من 3 أيام إلى 21 يوماً.