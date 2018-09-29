أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرة الأمريكي دونالد ترامب.