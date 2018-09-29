أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بملف السياحة والعمل على توفير كافة التيسيرات سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وبما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات الموجودة لزيادة حركة السياحة الواردة.

وأشار خلال لقاء مع مسئولى مجموعة منتجعات وفنادق «NIKKI BEACH» العالمية، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أهمية الترويج لعدد من المناطق السياحية الواعدة الموجودة على أرض مصر، خاصة بالساحل الشمالى، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح «مدبولى» أن الدولة تستهدف إقامة نحو 50 ألف غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، التى تمتلك شاطئاً بطول نحو 14 كم، منها 7 كم للاستخدامات السياحية والفندقية، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه من الأبراج الشاطئية والجامعات، والمدارس الفندقية، وكذا القطار المكهرب الذى سيربط بين مدينتى العلمين والعين السخنة، مروراً بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما سيجعلها منطقة سياحية متميزة.

وأشارت وزيرة السياحة إلى اهتمام الدولة بمنطقة العلمين الجديدة، والساحل الشمالى بوجه عام، وتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنطقة لما لها من مستقبل واعد فى زيادة الحركة السياحية.

«مدبولى» لمستثمرين سياحيين: اختاروا الموقع وجاهزون لتوقيع العقود

وأكد مسئولو المجموعة تطلّعهم للمساهمة فى تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التى تمتلكها مصر فى قطاع السياحة، وإقامة عدد من المنتجعات السياحية بها فى مناطق البحر الأحمر، والساحل الشمالى، مشيرين إلى أن هذا التوقيت هو المناسب لبدء أعمال المجموعة فى مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة جاهزة للتعاون مع المجموعة فى هذا المجال وتوقيع عقود الشراكة، موجهاً بضرورة البدء فى اختيار المواقع المقترحة لإقامة تلك المشروعات، سواء فى مناطق البحر الأحمر أو العلمين الجديدة.

وعقد «مدبولى» اليوم، اجتماعاً آخر مع وزير السياحة، وعدد من ممثلى الوزارات المعنية، لتنشيط السياحة العلاجية فى مصر من خلال استغلال الإمكانيات السياحية التى تمتاز بها مصر فى هذا القطاع.