رئيس الوزراء: طرح 5 قطع بنشاط عمراني بالمنصورة والعلمين الجديدتين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أول طرح للأراضي بمدينتي المنصورة والعلمين الجديدتين، حيث ستطرح وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 5 قطع أراضٍ بنشاط عمراني متكامل بالمدينتين، بمساحات تتراوح بين 14.69 و33.2 فدان، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فني ومظروف مالي).

وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، حيث تتقدم الشركة بعرض فني وعرض مالي وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2018، ويتم التقييم الفني للعروض طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 14/11/2018.

وأشار السباعي إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذي يتراوح بين 1.3 و2 مليون جنيه، طبقًا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفني.

وقال المهندس طارق السباعي: يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً، والسعر المُقدم في العرض المالي هو سعر السداد الفوري، على أن تكون المعاملة المالية كالتالي: (استكمال سداد 10 % من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضافاً إليها عائداً استثمارياً يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2 % على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد، وحتى تاريخ الاستحقاق، ويُستحق (القسط الأول + الفائدة) بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأضاف: تتقدم الشركات لشراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018، من مقر جهاز المدينة، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمى، وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المُخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تمت الترسية عليهم.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، بهذه المزايدة ستكون متاحة عند نشر الإعلان بالصحف على الموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وتخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المُعدلة.