«نتنياهو»: لست ملزماً بحل الدولتين ومستعد لمناقشة «صفقة القرن»

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن استعداده لمناقشة «صفقة القرن» بعقل منفتح، لإيمانه بشراكة حقيقية مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على حد قوله.

ونقل موقع «واللا» العبرى عن «نتنياهو» قوله، فى لقاء مع شبكة (سى.إن.إن) الأمريكية، إنه «ليس ملزماً بحل الدولتين، ويرفض هذه الفكرة التى آمن بها ترامب مؤخراً»، مضيفاً: «مستعد لتولى الفلسطينيين السلطة التى يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم، دون الإضرار بالأمن الإسرائيلى، وألا يتولى الحكم إسلاميون إرهابيون»، على حد وصفه.

وأشاد «نتنياهو» بمواقف مندوبة «واشنطن» لدى الأمم المتحدة، نيكى هايلى، الداعمة لإسرائيل.

وقال، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة فى نيويورك: إن «القاعة التى تستخدمها الجمعية العامة لا تزال مليئة بالقرارات المناهضة لإسرائيل، لكن معها الأمور فى الأمم المتحدة أفضل كثيراً».

من جانبها، أعلنت «محكمة العدل الدولية»، اليوم، أنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها لاتفاقية دولية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار أمر لـ«واشنطن» بسحب بعثتها الدبلوماسية من القدس.

وأوضحت المحكمة، فى بيان، أن «فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تُلزم أى دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة، وليس أرض دولة محتلة»، فيما قال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، إن «الدبلوماسية الفلسطينية استندت على عضوية فلسطين فى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961».

فلسطين تشكو أمريكا لـ«العدل الدولية» بسبب نقل سفارتها لـ«القدس»

من جهة أخرى، وصل وفد «حماس»، اليوم، برئاسة الدكتور خليل الحية، إلى معبر رفح قادماً من غزة، ويضم 29 قيادياً سيتوجهون إلى القاهرة لاستكمال إجراءات المصالحة مع «فتح» برعاية مصرية.

وودع آلاف الفلسطينيين أمس جثمان الشهيد ناصر مصبيح، 12 عاماً، الذي قُتل خلال مظاهرة على امتداد السياج الحدودى بين إسرائيل وغزة فى خان يونس.