علق الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، علي الشائعات التي تتداولها مواقع التواصل الإجتماعي، في فترة الشتاء حول انخفاض منسوب المياه بنهر النيل، موضحًا أن انخفاض المنسوب يعود إلى "السدة الشتوية".

وأضاف "خفاجي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن السدة الشتوية هي إجراء سنوي تقوم به وزارة الري بتخفيض منسوب المياة في نهر النيل بشكل يدوي، وذلك للقيام ببعض الأعمال مثل إنشاء الكباري وصيانة جوانب النيل والترع وبناءات الحماية من السيول.

وأشار إلى أن قرار تخفيض منسوب المياه في فصل الشتاء يأتي بناء على أن استهلاك المياة خلاله يكون قليلًا مقارنًة بفصل الصيف، لافتًا إلى أن القرار لا يصدر إلى بموافقة من مجلس الوزراء.