خبير: القيادة السياسية نجحت في جذب المستثمر الأجنبي لمجال الغاز

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن القيادة السياسية نجحت في جذب المستثمر الأجنبي في مجال الغاز، عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القيادة السياسية ألزمت قطاع البترول بإنجاز المرحلة الثانية من حقل ظهر في عام واحد فقط بدلًا من عامين، وبتنا ننتج 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز، ونستهلك مثلها ولهذا حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد أن كنا نعاني نقصًا شديدًا منه في عام 2014".