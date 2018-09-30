قال محمود عطية، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة البترول الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيوفر المليارات للموازنة العامة لعدم احتياجنا لاستيراد الغاز المسال، مضيفًا: "عملنا طفرة في مجال الطاقة محصلتش خلال الـ60 سنة".

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، مساء السبت، أن هناك بعض مناطق في الصعيد وكذلك المناطق العشوائية والمكتظة بالسكان كشبرا الخيمة ليس بها غاز طبيعي في المنازل.

وتابع: "سيتم عمل جدول بتلك المناطق ومن بينها المناطق العشوائية لإدخال الغاز خلال 6 شهور ابتداء من الآن".