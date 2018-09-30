لقى شاب مصرعه إثر تصادم دراجة نارية كان يستقلها مع سيارة مسرعة أمام شركة البروبلين بطريق بورسعيد- دمياط.

تلقى الدكتور عادل تعيلب مدير الصحة ببورسعيد، إخطار من مستشفى آل سليمان التخصصي يفيد بوصول أحمد مصطفى أحمد (35 عاما) عن طريق الإسعاف مصابا في حالة سيئة، وتبين من تحريات البحث الجنائي أنه كان يستقل دراجته البخارية وصدمته سيارة مسرعة على الطريق السريع بجوار شركة البروبلين طريق دمياط.

وبالكشف الطبي المبدئي تبين وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وغيبوبة تامة، وتوفي بالمستشفى فور وصوله متأثرا بإصابته المتدهورة.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العام للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات القانونية تحرر محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة.