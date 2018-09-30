محمود بدر: دور حضانة الجمعيات الشرعية تخرج "داعشين" أو "ملحدين"

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن دور الحضانة التابعة للجمعيات الشرعية تستخدم مصطلحات إخوانية بحتة في كتاب "منهج نور البيان"، الذي يوزع على الأطفال من سن 5 إلى 6 سنوات.

وأضاف بدر، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذه المصطلحات تحول الطفل لنموذجين إما "نموذج داعشي" وإما "نموذج ملحد بلا دين"، مضيفًا أن هذه الحضانات تصطدم مع ما تتجه إليه الدولة من رؤية وخطة تضعها لتطوير التعليم وأطلاق الإبداع.

وأكد أن الدستور ينص على أن "الأزهر هو المسؤول عن كل الشؤون الإسلامية والمرجعية الإسلامية، وتلك الجمعيات التزمت بالفكرة الدستورية، وأدعت أن الأزهر راجع تلك المناهج وهذا لم يحدث".