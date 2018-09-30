محمد صبحي عن جميل راتب: "بكى في عيد ميلاده قبل وفاته بـ3 أسابيع"

أبدى الفنان محمد صبحي حزنه الشديد بسبب رحيل الفنان الكبير جميل راتب، واصفًا إياه بـ"المعلم الحقيقي والرجل العظيم"، لافتا إلى أنه كان بمثابة "أبيه" وكان يعتبره في منزلة "الإبن".

وقال صبحي، خلا لقائه ببرنامج "هو ده"، الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الفنان الراحل جميل راتب كان لديه نبل إنساني وكان بداخله طفل بريء.

وتابع: "هو كان في وقت محتاج كاميرا تبص عليه، وناس تسأل عليه فالكاميرات كلها راحت في جنازته، وهو قبل وفاته بـ3 أسابيع يوم عيد ميلاده بكى في صدري ووصف لي هو مستني إيه؟، ومش خايف وكان عايز يستريح".

واستنكر صبحي تجاهل الدولة لمسيرة راتب الفنية وعدم تكريمها له، قائلا: "دايمًا بقول أول ما تموت بيبدأو يفكروا يكرموك، كأنهم بيكرموك أنك مت، وهو مات بقا فنكرمه أنه مات وسابنا".