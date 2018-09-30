بالفيديو| محمد صبحي عن تكدس الطلاب بالفصول: "شيء مزعج ومؤسف"

طالب الفنان محمد صبحي، وزارة التربية والتعليم، بأن يكون عدد الطلاب في الفصول 30 طالبا فقط، وذلك بعد وصول عدد الطلاب لـ145 طالبا بالفصل الواحد في بعض المدارس، واصفًا مسألة تكدس الطلاب بالفصول بـ"الشيء المزعج والمؤسف".

وأضاف صبحي، خلال لقاءه في برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنت لما تعمل أحسن تعليم في مصر أنا بمسرحية أو بمسلسل أو فيلم ممكن أهد لك اللي أنت عملته".

وأوضح صبحي أن "التعليم والإعلام والفن والثقافة ورجال الدين هم الذين يرسمون مخطط المواطن، الذي تريد أن تراه بعد 20 عاما".

وأكد صبحي أنه يتابع تطوير العملية التعليمية مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، موضحا: "انا نظرتي مثالية شوية وأنا مش مقتنع أنك هتطبق أي شيء مع معلم بيقف في فصل فيه 160 تلميذا".