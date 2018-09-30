انتظم 3500 عامل بشركة "أوراجلوا إيجيبت"، بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية في العمل، بعد أن استجابت إدارة الشركة بصرف علاوة بدل غلاء معيشة بواقع 150 جنيها شهريا بأثر رجعي من يوليو الماضي على أن تصرف مع إجمالي راتب سبتمبر 2018، فضلا عن عدم توقيع أي جزاءات خصم عن أيام توقف العمل في الفترة من 26 حتي 29 سبتمبر 2018، على أن يجرى تعويض ساعات العمل عن أيام التوقف المذكورة بالتنسيق مع إدارة الشركة مستقبلا.

جاء ذلك، بعد أن تتدخل محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان لدي إدارة الشركة لصرف البدل للعاملين حرصا على الصالح العام وحسن سير العمل.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير من مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن عمال الشركة توقفوا عن العمل لمدة 4 أيام مطالبين بمساواتهم بالشركات المجاورة لهم في صرف بدل غلاء المعيشة قدرة 150 جنيها، وقام مكتب عمل المستقبل التابع للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، ولجنة من المديرية بمرافقة مدير المديرية بالانتقال إلى مقر الشركة والالتقاء بمجموعات من العاملين المشرفين على الأقسام المختلفة، لفض الإضراب، وتوعيتهم وحثهم على العودة للعمل حتى يجرى التفاوض، ولم يستجيبوا.

وانتقل المحافظ إلى المصنع والتقي العمال، واستجابت إدارة الشركة لطلب المحافظ بصرف بدل غلاء المعيشة للعمال حرصا على حسن سير العمل والصالح العام، وذلك بأثر رجعي من يوليو الماضي، وجرى تحرير منشور بما جرى الاتفاق عليه بين إدارة المنطقة الحرة العامة، ومدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ومدير عام الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصرف البدل مع إجمالي راتب شهر سبتمبر 2018.