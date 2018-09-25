نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، في استرداد إيصال أمانة لعامل مصري وقعه لصاحب العمل استغلالا لحاجة العامل للعمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكتب التمثيل العمالية بإيطاليا بضرورة عقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، وخلال هذه اللقاءات اتضح للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أن العامل "أيمن.ع.أ" من محافظة الغربية لديه مشكلة مع صاحب العمل، فضلا عن توقيعه علي ايصال أمانة نظرا لحاجة للعمل.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي، أشار فيه إلى أنه قام على الفور بحل مشكلة العامل وديا مع صاحب العمل، فضلا عن حصوله على إيصال الأمانة منه وسلمه للعامل في مكتب التمثيل العمالي.

وناشدت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع علي ايصالات أمانة أو شيكات علي بياض ، موضحه أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.

وقام مكتب التمثيل العمالي بعرض النتائج التي توصل إليها علي السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو.