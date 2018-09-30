قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتفقد مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ صباح اليوم الأحد ضمن زيارته لمحافظة جنوب سيناء، وعقب مشاركته فى افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

وتوجه الوزير إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية المقام داخل المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ لمعاينة المحطة على أرض الواقع، حيث يتم تشغيل المدينة بجزء من إنتاج المحطة علاوة على ما توفره من نفقات شهرية للمدينة نظير استخدام الكهرباء.

كما اجتمع الوزير مع القائمين على إدارة المدينة؛ للتعرف على البطولات الرياضية التى تستضيفها المدينة، وكذا استعدادات وتجهيزات فندق المدينة لاستقبال الشباب المشاركين فى أنشطة ومشروعات الوزارة.

وتعرف الدكتور أشرف صبحي على إمكانيات محطة الطاقة الشمسية التى تبلغ قدرتها 500 كيلوا وات، حيث تنتج نحو 2140 كيلو وات شهريًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية استخدام الطاقة النظيفة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى توجه الوزارة لاستخدام الطاقة النظيفة فى تشغيل المنشآت الشبابية والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.