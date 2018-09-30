يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقر مجلس الوزراء بشأن الإعلان عن إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، والتي تستهدف نحو 50 مليون مصري، حسب بيان رسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

والأمراض غير السارية "المزمنة" حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي أمراض تدوم فترات طويلة وتتطوّر ببطء في غالب الأحيان.

وتقسم الصحة العالمية الأمراض غير السارية إلى أربعة أنواع رئيسية هي الأمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية) والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة (مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن والربو) والسكري.

وتأتي الأمراض غير السارية "المزمنة" في مقدمة أهمّ أسباب الوفاة في العالم، حيث تقف وراء حدوث أكثر من 63% من مجموع الوفيات السنوية، والملاحظ أنّ ربع مجموع الناس الذين يقضون نحبهم كل عام جرّاء تلك الأمراض والبالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة تقلّ أعمارهم عن 60 سنة، وعليه فإنّ تلك الوفيات تُعد من الوفيات المبكّرة.

ونرصد أهم 10 حقائق بخصوص الأمراض المزمنة حسب منظمة الصحة العالمية:

1- الأمراض غير السارية تتسبّب في وقوع 63% من مجموع الوفيات.

2- تحدث 80% من الأمراض غير السارية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

3- أكثر من 9 ملايين من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية تحدث بين أشخاص دون سن الستين.

4- الأمراض غير السارية تصيب النساء والرجال بشكل متكافئ تقريباً.

5- يمكن الوقاية من الأمراض غير السارية عن طريق التخلّص من عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالأمراض غير السارية والمتمثلة في تعاطي التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار وتدني النظام الغذائي والخمول البدني.

6- الأمراض غير السارية لا تمثّل مشكلة صحية فحسب، بل تمثّل أيضاً مشكلة إنمائية فتوقع الأمراض غير السارية العديد من الناس في هاوية الفقر، أو تبقيهم فيها، بسبب نفقات العلاج الكارثية كما أن للأمراض غير السارية تأثير كبير على الإنتاجية.

7- كان هناك 1.5 مليار نسمة ممّن يعانون من فرط الوزن في سن العشرين وما فوق عام 2008.

8- نحو 43 مليون طفل دون سن الخامسة عانوا من فرط الوزن أو السمنة عام 2010.

9- يؤدي التبغ بحياة أكثر من 6 ملايين نسمة كل عام ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 7.5 مليون نسمة بحلول عام 2020، مما يشكل 10% من مجموع الوفيات.

10 - يمكن توقي معظم الأمراض غير السارية عن طريق التخلّص من المخاطر الرئيسية إذا تم التخلّص من عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالأمراض غير السارية، فسيمكن توقي نحو ثلاثة أرباع حالات الأمراض القلبية والسكتة الدماغية والسكري من النمط 2؛ وتوقي 40% من حالات السرطان.