تعرف على خريطة برامج إذاعة "شعبي إف إم" ومواعيدها الجديدة

أطلقت إذاعة "شعبي إف إم" -إحدى الإذاعات التابعة لشركة راديو النيل- خريطة برامجية جديدة، اعتبارًا من اليوم الأحد، ضمن خطة تطوير المحطة، والتي شهدت انضمام الفنان هاني حسن الأسمر إلى فريق المذيعين، ليخوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة.

البرنامج الصباحي للمحطة، يحمل اسم "نهارنا أبيض"، ويُقدمه تامر جابر وميرا العامري، يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الـ8 صباحًا، يعقبه برنامج "من الأخر" للإذاعي محمد شبانة، الساعة الـ10 صباحًا، بينما يُقدم رشدي السيد برنامج "هتروح وتيجي" الساعة الـ12 ظهرًا.

ويُقدم الإذاعي عماد إسماعيل برنامج "غنيوة في غديوة" من الأحد إلى الخميس في الـ3 عصرًا، يعقبه برنامج "ملوك الزحمة" مع الإذاعية لينا صالح، في الـ4 مساءً، بينما يتعاونان عمرو أبو حمدة وليلى بدران في برنامج "شفت مسائي"، من الأحد وحتى الخميس، الساعة الـ10 مساءً.

ويُقدم أحمد الشناوي، برنامج "كلام ياصاحبي" من الثلاثاء وحتى الخميس، الـ7 مساءً، بينما تُقدم بريهان زهير برنامج "الصحبة حلوة" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، الـ7 مساءً، وتُقدم الإذاعية إيمان حلني برنامج "إيدك معانا" من الأحد إلى الثلاثاء، الـ12 ظهرًا.

بينما يطل الشيخ أحمد تركي، على جمهور إذاعة "شعبي إف إم"، يومي الجمعة والسبت، الـ4 عصرًا، من خلال برنامج "إن الله معنا"، ويُقدم خالد جودة برنامج "فابريكا" يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الـ6 مساءً.

ولأول مرة، يخوض الفنان هاني حسن الأسمر، تجربة تقديم البرامج، من خلال برنامج "الشعبي يكسب" مع الإذاعية دينا عادل، في تمام الـ7 مساءً، حيث يُذاع خلال الفترة القليلة المقبلة.