قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 18 من العاملين بمدرسة الحناوي الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للتحقيق لعدم تواجدهم بالمدرسة أثناء زيارة المحافظ للمدرسة للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب.

تجول المحافظ داخل الفصول المدرسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لأبنائنا الطلبة مؤكداً على ضرورة تقديم المعلومة للطلاب بكل سهولة ويسر ومتابعة الطالب أولاً بأول لرفع مستواه العلمي لتخريج جيل قادر على العمل والبناء.

وقام المحافظ بمصافحة التلاميذ وحثهم على التزود بالعلم والمعرفة والإنصات لمعلميهم والحفاظ على نظافة المدرسة والإلتزام بالحضور وعدم الغياب للإستفادة من الحصص المقدمة داخل اليوم الدراسي.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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