قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، هي أكبر مبادرة من نوعها في تاريخ الإنسانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحكومة حالياً بمقر رئاسة مجلس الوزراء لإعلان تفاصيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير المعدية، بحضور كلاً الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور عمرو الشلقاني، ممثلاً عن البنك الدولي، وعدداً من المسئولين.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن هدف المبادرة هو إعلان مصر خالية من فيروس سي بحلول 2020، وخفض الوفيات الأمراض غير السارية، حتى أن الامراض الثلاثة تسبب قرابة 70% من الوفيات في مصر.