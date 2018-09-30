قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن اليوم تبدأ مبادرة الـ100 مليون صحة، وهي الهادفة للقضاء على "فيروس سي" بحلول عام 2020، وخفض حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة، التي تسبب وفيات بنسبة 70% في مصر.

وأضافت زايد، خلال الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ضمن أهداف الحملة، الكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة، الذين سيكون لديهم احتمالات، وسيجري توجيهم للتقييم والعلاج في وحدات ومستشفيات وزارة الصحة.

وتعقد وزارة الصحة، اليوم، مؤتمرا حول مبادرة الرئيس السيسي، للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وأعلنت الوزارة عن انطلاق الحملة القومية للقضاء، غدا، على مستوى 9 محافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تستهدف الكشف على نحو 45 مليون مواطن لـ52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما ودون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.