قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل عن فيروس "سي" والأمراض غير المعدية ستعمل في إطار نوبتي عمل يوميا، تبدأ الأولى من التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء، والثانية من الثالثة إلى التاسعة مساء.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر مجلس الوزراء، لإعلان تفاصيل المبادرة، أن 888 حالة خضعت بشكل تجريبي للكشف الطبي قبيل انطلاق المبادرة رسميا، غدا الاثنين.

وأشار إلى أن الفحص يتم تحت شعار "صحة 100 مليون"، وأن هناك حملات في التليفزيون والراديو والمحاور الرئيسية و15335 خط ساخن، وموقع إلكتروني، بالإضافة لـ50 مليون رسالة توعية للمواطنين عن الأماكن الذي سيذهبون إليها.

وتعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، مؤتمرا حول مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وأعلنت الوزارة عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي"، غدا الاثنين، على مستوى 9 محافظات، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.