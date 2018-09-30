محمود مسلم ضيفا على "النبض الأمريكي" على "القاهرة والناس 2" غدا

يحل الأستاذ الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ضيفا علي برنامج "النبض الأمريكي" المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس 2".

ويتخلل اللقاء الحديث عن فعاليات الدورة الثلاثة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعليق على خطابات الرؤساء في الأمم المتحدة وأهمها خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يتخلل اللقاء تفاصيل كواليس بعض اللقاءات الثنائية بين الرئيس المصري ورؤساء بعض الدول الأخرى وأهمية تواجد مصر ودورها على الساحة العالمية.

ويتطرق الحديث إلى دور مصر المحوري ورأي مصر الثابت من بعض القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية وسوريا واليمن.

وسوف يتم إذاعة اللقاء الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 30 سبتمبر، وفي تمام الساعة الثالثة فجر يوم الإثنين بالتوقيت المحلي للقاهرة، على شاشة قناة "القاهرة والنَّاس 2".